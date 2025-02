Avião arremete para não colidir com jato que atravessava pista em Chicago

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da Southwest Airlines teve de arremeter no Aeroporto Internacional Midway de Chicago nesta terça-feira (25), para não atingir outra aeronave que cruzava a pista no mesmo instante, informou a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês).

O voo 2504 da Southwest teve de abortar o pouso e dar mais uma volta no espaço aéreo do aeroporto antes de pousar com segurança, segundo comunicado da companhia aérea. A FAA investiga o incidente para apurar possíveis responsáveis.

O avião que estava prestes a pousar chegava de Omaha, no estado de Nebraska, e o jato particular que atravessou a pista, um Bombardier Challenger 350, preparava-se para voar a Knoxville, no Tennessee.

De acordo com áudios obtidos pelo portal Live Air Traffic, houve um desentendimento na comunicação entre a torre de controle e o piloto do jato.

O controlador instruiu a aeronave particular a virar à esquerda na "Pista 4L, cruzar a Pista 31L e permanecer próximo da Pista 31C". O piloto, por sua vez, responde: "Tudo bem, vire à esquerda na 2, ops, 4L, cruze a 22, ou 13C, Flexjet 560". O controlador imediatamente corrige o tripulante: "Flexjet 560, negativo! Cruze 31L, mantenha curto na Pista 31C".

Devido ao erro, a aeronave que chegava contatou imediatamente a torre para indicar a arremetida. Os controladores responderam: "Southwest 2504, uh, entendido. Suba, mantenha 3.000". Quando o avião atingiu 3.000 pés no ar, o piloto perguntou à torre: "Southwest 2504, como isso aconteceu?".

"A tripulação seguiu os procedimentos de segurança e o voo pousou sem incidentes", disse um porta-voz da Southwest em um comunicado para o canal de notícias CNN. "Nada é mais importante para a Southwest do que a segurança de nossos clientes e funcionários", afirmou.

A Flexjet, empresa que opera o Bombardier Challenger 350, afirmou estar "ciente da ocorrência" em Chicago e disse que "estava trabalhando para reunir mais informações sobre essa situação", segundo um porta-voz. O jato tem capacidade para levar até nove passageiros.

O incidente aconteceu no momento em que o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês) e a FAA investigam uma série de ocorrências com problemas de segurança nas últimas semanas -incluindo a colisão fatal sobre o eio Potomac, próximo ao Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, um acidente com um jato na Filadélfia e um acidente regional fatal na costa de Nome, no Alasca.