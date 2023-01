Ave bate recorde de voo mais longo após ficar 11 dias no ar sem parar

Para terem energia, os fuselos absorvem 25% do tecido que forma seu trato digestivo, fígado e rins; Normalmente, os fuselos migram para a Nova Zelândia, mas o recordista fez uma curva acentuada e pousou no leste da Tasmânia.

A distância percorrida equivale a duas viagens e meia entre Londres e Nova York. A viagem começou no dia 13 de outubro de 2022 e durou 11 dias e 1 hora. A ave pode ter perdido metade do seu peso corporal durante o voo, disse o organizador da Birdlife Tasmânia, Eric Woehler.

