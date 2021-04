Avalanche deixa mortos e feridos na Índia

Uma avalanche no Norte da Índia causou uma tragédia que deixou pelo menos 10 mortos, neste sábado (24). Uma geleira teria rompido, causando o deslizamento da neve no distrito de Chamoli, no estado de Uttarakhand.

Autoridades informaram via Twitter que no momento da avalanche estavam cerca de 400 trabalhadores da Organização de Estradas de Fronteira, que atuavam em obras para a construção de estradas no local.

Desses, pelo menos 384 foram resgatados e 7 foram encaminhados ao hospital do exército. Oito deles estão desaparecidos.

As estradas de acesso à área foram fechadas devido à forte nevasca. O exército segue realizando operações de resgate no lugar.

Via Twitter, ministro-chefe de Uttarakhand, Tirath Singh Rawat, compartilhou imagens de um voo que fez para averiguar a situação.