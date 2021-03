Autoridades florestais buscam árvores para reconstruir Notre-Dame

"Este tronco é excepcional. Cumpre todas as exigências requeridas pelos arquitetos para a futura estrutura. Tem as dimensões necessárias para cortar as peças maiores para a estrutura. É perfeitamente reto, o eixo da madeira é perfeito e o coração está centralizado, o que nos permitirá fazer o corte e então a peça para a futura estrutura", afirmou Aymeric Albert, autoridade florestal encarregado de avaliar a madeira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.