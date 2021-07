Autoridades egípcias chegam a acordo para liberar navio que encalhou em Suez

O navio de contêineres Ever Given, que encalhou no Canal de Suez no fim de março, será liberado na quarta-feira, 8, depois de um acordo entre a Autoridade do Canal de Suez e os proprietários da embarcação, retida no Grande Lago Amargo pelas autoridades egípcias. Sua carga está avaliada em US$ 600 milhões (R$ 2,9 bilhões). Com capacidade para mais de 200 mil toneladas, o Ever Given ficou encalhado no dia 23 de março e bloqueou por seis dias a circulação no canal, ligação entre o Mar Mediterrâneo ao Oceano Índico por onde passa cerca de 10% do comércio marítimo mundial. A autoridade portuária exigiu uma compensação de US$ 550 milhões (R$ 2,2 bilhões). As informações são do jornal