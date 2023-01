Atum é arrematado por R$ 1,4 milhão em leilão

No ano passado, o atum foi adquirido pelos mesmos dois compradores por 16,88 milhões de ienes (US$ 127.870).

Mais de 200 kg de atum foi arrematado por US$ 270.000, o equivalente e R$ 1,4 milhão, no leilão de de dois restaurantes em Tóquio, no Japão, nesta quinta-feira (5).

