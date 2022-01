Ativista britânica que namorou espião disfarçado será indenizada em R$ 1,7 milhão

Na decisão, os três juízes responsáveis por analisar o caso destacaram as responsabilidades de oficiais superiores na espionagem. "Ou sabiam do relacionamento ou optaram por não saber de sua existência ou foram incompetentes e negligentes em não acompanhar os óbvios e claros sinais [do relacionamento]", ressaltaram, segundo o jornal britânico The Guardian.

Acredita-se que Kennedy tenha passado sete anos se infiltrando em grupos ambientalistas e, de acordo com a BBC, ele teve relações sexuais com até outras dez mulheres durante a missão. Ao todo, a operação policial secreta espionou mais de mil grupos políticos, predominantemente ligados à esquerda, entre os anos 1970 e 2010.

O relacionamento de Wilson com o então policial disfarçado Mark Kennedy durou de novembro de 2003 a fevereiro de 2005, quando a ativista se mudou para a Espanha. A real identidade do investigador, que era casado, porém, só teria sido descoberta por ela cinco anos após o término. Na sequência, a britânica iniciou uma campanha para saber como havia sido enganada e processou o Estado, alegando que sua intimidade havia sido violada.

Os juízes chegaram à conclusão de que, com a operação, a polícia violou os direitos humanos de Kate Wilson. Ao menos outras 11 mulheres teriam sido vítimas desse método usado pelos investigadores, mas ela foi a que chegou mais longe com o processo, segundo a própria polícia metropolitana.

