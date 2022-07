Atirador que matou 7 nos EUA planejou um 2º ataque no mesmo dia, diz polícia

Crimo usou um rifle semiautomático no tiroteio, arma que foi encontrada no local, e portava outra semelhante no carro da mãe, que dirigia quando foi detido, disseram os promotores do caso. O condado de Lake informou que ele comprou cinco armas de maneira legal, mas não está claro como Crimo conseguiu acessá-las.

A polícia afirmou que as vítimas por Crimo, que disparou de um telhado, variavam entre pessoas com mais de 80 anos a crianças de 8. Os seis que morreram ainda na segunda eram maiores de idade, disse a polícia. A sétima pessoa morta, que faleceu na terça, não teve a identidade divulgada. Mais de 40 pessoas também ficaram feridas.

Robert E. Crimo 3º teria planejado, ainda na segunda (4), um tiroteio na cidade de Madison, capital do estado de Wisconsin, que faz fronteira com Illinois, onde o primeiro ataque foi realizado horas antes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O homem de 21 anos acusado de disparar contra uma multidão durante as celebrações do dia da independência dos EUA e matar sete pessoas planejou cometer um segundo ataque, afirmou o porta-voz da polícia Christopher Covelli nesta quarta (6).

