Atirador invade prédio comercial em Nova York, mata policial e deixa feridos

O arranha-céu no número 345 da Park Avenue abriga diversas empresas financeiras, incluindo a Blackstone, empresa global de gestão de investimentos, além da KPMG e do Deutsche Bank, e a sede da NFL, a principal liga de futebol americano dos EUA.

O jornal New York Post, citando fontes policiais não identificadas, noticiou que um atirador usando um colete à prova de balas e portando um rifle abriu fogo dentro do arranha-céu da Park Avenue, em Manhattan, ferindo um policial e um transeunte. O atirador, segundo o Post, havia se escondido dentro da torre de escritórios, possivelmente no 32º andar do prédio.

