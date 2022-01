Atirador abre fogo em universidade na Alemanha e deixa vários feridos

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um atirador abriu fogo dentro de sala de aula em uma universidade em Heidelberg, na Alemanha, nesta segunda-feira (24) e deixou várias pessoas feridas. Segundo informações da polícia local, o atirador era um homem que portava uma arma longa e foi encontrado morto após o ataque.

"Um agressor solitário feriu várias pessoas em um auditório com uma arma longa. O agressor morreu", disse a polícia de Mannheim, em um comunicado. Ainda não há informações sobre a identidade dos feridos e do autor do crime. Há suspeita de que o atirador tenha cometido suicídio e constatações iniciais apontam que o ataque não tenha motivos políticos ou religiosos.

Inicialmente, fontes de segurança informaram que o autor do crime havia fugido e que a polícia estava procurando por ele. De acordo com a imprensa local, no entanto, atualmente não há mais perigo para a população e, por ora, está descartada a presença de outros atiradores na universidade.

Para garantir a segurança na região, a área de Neuenheimer Feld, em frente da entrada da cidade de Heidelberg, está sendo revistada por policiais. A universidade pediu aos alunos por e-mail que não viessem a Neuenheimer Feld.

O campus universitário onde o ataque foi realizado abriga principalmente faculdades de ciências naturais, partes do hospital universitário e de um jardim botânico.