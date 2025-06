Atentado contra senador foi volta de pesadelo da violência política na Colômbia, diz filho de presidenciável assassinado

Do pai, afirma que guarda as principais lições políticas. "O mais importante de seu legado é a liderança pelo exemplo. A coerência na defesa de princípios e valores como honestidade, integridade, sinceridade, não violência, transparência na gestão pública e combate ao clientelismo", afirmou Juan Manuel.

Se eleito, o ex-senador disse que investirá em inteligência e no esforço em expandir o Estado de Direito a todo o território do país, principalmente nos departamentos (estados) em que o governo tem dificuldade de estar presente.

Juan Manuel acredita que a violência política na Colômbia hoje tenha um caráter diferente do que o daquela época. "Há 35 anos, enfrentávamos a ameaça de dois grandes cartéis do narcotráfico. Hoje, são pelo menos 50 estruturas criminosas financiadas pelo tráfico de cloridrato de cocaína. O Estado colombiano dispõe hoje de mais capacidades para enfrentar essa ameaça, mas a cooperação internacional é fundamental, especialmente a de países amigos e fronteiriços, como o Brasil."

Sobre o atentado contra Uribe, ele disse em entrevista à Folha de S.Paulo que recebeu a notícia "como um pesadelo que nós, colombianos, vivemos há muitos anos: a violência". "Os órgãos de investigação estão fazendo seu trabalho. Devemos apoiá-los, dar-lhes tempo e todos os recursos para estabelecer quem está por trás e o que motivou esse atentado covarde", declarou. "É prioritário reduzir a agressividade no discurso político —especialmente nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, entrevistas e pronunciamentos. Todos somos responsáveis pelo tom do debate, mas o mais responsável é quem tem mais poder: o presidente da República."

Hoje, mais de três décadas depois, Juan Manuel é pré-candidato à sucessão de Gustavo Petro nas eleições do ano que vem. Como alguém que vivenciou a violência política de modo tão doloroso, ele manifestou solidariedade ao também presidenciável Miguel Uribe Turbay, alvo de um atentado no último sábado (7).

Quando isso ocorreu, Juan Manuel tinha apenas 17 anos. No funeral do pai, foi ele quem, com voz embargada, pediu publicamente que César Gaviria assumisse a candidatura deixada vaga. Gaviria aceitou o desafio, venceu as eleições e comandou o país (de 1990 a 1994) durante a caçada a Pablo Escobar, cuja morte diluiu o cartel de Medellín.

