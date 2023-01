Ataque a tiros nos EUA deixa ao menos 9 mortos após festa de Ano Novo Chinês

Segundo as vítimas, o atirador estava com uma arma semiautomática e tinha "diversas munições", que ele recarregava para continuar atirando nas vítimas.

Em entrevista ao jornal Los Angeles Times, Seung Won Choio, dono de um restaurante na mesma avenida do ataque, afirmou que algumas vítimas correram para se esconder no local no momento do ataque.

