Ataque a tiros em universidade de Praga deixa ao menos 11 mortos, diz polícia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - Um ataque a tiros em uma universidade de Praga, a capital da República Tcheca, deixou ao menos 11 pessoas mortas e várias outras feridas, incluindo nove em estado grave, nesta quinta-feira (21), segundo autoridades locais. O atirador foi morto pela polícia.

Não há detalhes sobre a motivação do crime. O ataque ocorreu pouco depois das 15h no horário local (11h em Brasília). A praça de Jan Palach, onde fica a universidade, foi isolada pelas autoridades. "Todo o edifício está sendo esvaziado. Há vários mortos e dezenas de feridos no local", disse a polícia em nota.

O presidente tcheco, Petr Pavel, se disse chocado pelos eventos e expressou sua solidariedade às famílias das vítimas, em um post no X, o antigo Twitter.

Os serviços de emergência da cidade informaram ter enviado um grande número de ambulâncias para a universidade, acrescentando que havia feridos leves e muito sérios. O canal de TV Nova informou que havia um atirador no teto da instituição de ensino.

Um email enviado a funcionários e alunos da Faculdade de Letras da Universidade Charles obtido pela agência de notícias Reuters informava que um atirador estava em um dos edifícios da instituição e que as pessoas deveriam permanecer "quietas". "Não vão a lugar nenhum. Se estiverem nos gabinetes, tranquem-se e coloquem móveis em frente à porta. Desliguem as luzes", orientava a mensagem.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram várias pessoas correndo em uma ponte turística de Praga. Em outra gravação, dezenas de viaturas estão no centro da capital tcheca, e barulhos que parecem ser de tiros podem ser ouvidos. Uma fotografia mostra um grupo que seria de estudantes escondidos em um parapeito de um prédio. As imagens não puderam ser comprovadas de maneira independente.

O premiê tcheco, Petr Fiala, escreveu na plataforma X que cancelou a viagem que faria ao leste do país por causa do ataque. Ele afirmou que estava a caminho de Praga. Já o ministro do Interior tcheco, Vit Rakusan, disse que não iria "especular" o número de vítimas com base em informações preliminares. Ele também pediu à população que seguisse as instruções da polícia, que isolou a área e solicitou aos moradores que permaneçam em casa.

Os crimes com armas de fogo são relativamente raros na República Tcheca. Um dos ataques mais lembrados ocorreu em dezembro de 2019, quando um homem armado de 42 anos matou seis pessoas na sala de espera de um hospital na cidade de Ostrava, no leste do país, antes de se matar. Em 2015, um homem matou oito pessoas a tiros e depois tirou a própria vida em um restaurante de Uhersky Brod.