Ataque a tiros em supermercado nos EUA deixa ao menos dez mortos

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse no Twitter que estava monitorando o tiroteio e que havia oferecido assistência à polícia local. Ela também pediu que as pessoas evitem a área e sigam as orientações das autoridades.

O atirador vestia um colete à prova de balas e estava armado com um rifle de alta potência, disse o jornal The Buffalo News.

