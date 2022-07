Ataque a tiros em shopping na Dinamarca deixa vários mortos, diz polícia

O cantor britânico Harry Styles se apresentaria às 20h, no horário local (15h em Brasília), em uma casa de shows a cerca de 1 km do shopping center. A Live Nation, empresa que promove o evento, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Um evento no sul da Dinamarca para comemorar o fim das três primeiras etapas da corrida de ciclismo Tour de France, organizado pelo príncipe herdeiro dinamarquês e com a presença da primeira-ministra Mette Frederiksen, foi cancelado na noite de domingo, informou a Casa Real em seu comunicado.

A mídia local publicou imagens de policiais fortemente armados no local e de pessoas correndo para fora do shopping. Imagens publicadas pelo jornal Ekstra Bladet mostraram uma pessoa sendo transportada por equipes de resgate para uma ambulância em uma maca.

"Estamos no local, tiros foram disparados, e várias pessoas, atingidas", escreveu a polícia, que também pediu que fossem enviados a eles imagens e outros detalhes relevantes do ataque. ​Não foram divulgadas mais informações sobre a prisão.

No Twitter, a polícia postou que agentes foram enviados ao local após relatos de um tiroteio, aconselhou quem estivesse dentro do centro comercial a ficar parado e aguardar a ajuda da agentes e pediu que os moradores da cidade ficassem longe da área.

O tiroteio ocorreu no shopping center Field's, no bairro de Amager, entre o centro e o aeroporto. O chefe da polícia, Soren Thomassen, disse que o suspeito é um homem de 22 anos de nacionalidade dinamarquesa e acrescentou que não se pode descartar que tenha sido um ataque terrorista. Ele afirmou ainda que não há indicação de que exista outro atirador no local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.