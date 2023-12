Ataque a tiros em Praga deixa mortos e feridos, diz polícia

Vídeos publicados nas redes sociais mostram várias pessoas correndo em uma ponte turística de Praga. Em outra gravação, dezenas de viaturas policiais aparecem no local e barulhos que parecem ser tiros podem ser ouvidos. As imagens não puderam ser comprovadas de maneira independente.

Não há detalhes sobre a motivação do crime nem sobre o número exato de vítimas. O ataque ocorreu pouco depois das 15h no horário local (11h em Brasília). A praça de Jan Palach, onde fica a universidade, foi isolada pelas autoridades. "Todo o edifício está sendo esvaziado. Há vários mortos e dezenas de feridos no local", disse a polícia em nota.

