Ataque suicida deixa 18 mortos e quase 60 feridos no Afeganistão

Cerca de 18 pessoas morreram e quaser 60 ficaram feridas neste sábado (24), após uma bomba explodir perto de uma escola em Cabul, no Afeganistão.

De acordo com a Folha de São Paulo, o grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque. Um porta-voz do Ministério do Interior, Tariq Arian, afirmou que guardas de segurança avistaram uma pessoa vestindo explosivos antes de detoná-los na rua em frente ao centro educacional dinamarquês Kawsar-e.

Um vídeo feito no local do ataque e compartilhado em redes sociais mostra vários corpos cobertos por mantas em uma estrada de terra, enquanto feridos são transportados para fora do local.