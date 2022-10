Ataque à sede da prefeitura deixa prefeito e mais 17 pessoas mortas no México

Os criminosos, que usavam máscaras de esqui, atacaram simultaneamente a prefeitura, as casas do prefeito e do ex-prefeito e um outra residência.

Um grupo armado invadiu a sede da prefeitura de San Miguel Totolapan, no estado de Guerrero, no México, e matou a prefeito Conrado Mendoza, o pai dele e ex-prefeito, Juam Mendoza, e mais 16 pessoas nesta quarta-feira (5).

