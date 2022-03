Ataque a quartel mata ao menos 50 soldados, diz Ucrânia

As estimativas variam, mas testemunhas afirmam que cerca de 200 soldados dormiam no local quando houve o bombardeio. O número de vítimas poderia passar de cem, segundo militares locais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autoridades ucranianas disseram neste sábado (19) que um ataque ocorrido na sexta (18) contra um quartel em Mikolaiv, no sul do país, deixou ao menos 50 soldados mortos.

