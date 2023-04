O episódio ocorre um dia depois que a Rússia disparou mais de 20 mísseis e dois drones contra a Ucrânia, matando pelo menos 25 pessoas. Quase todas as vítimas morreram quando dois mísseis atingiram um prédio de apartamentos na cidade de Uman, localizada no centro da Ucrânia.

Um porta-voz das Forças Amadas ucranianas disse não ter nenhuma informação que sugira que a Ucrânia seja a responsável pelo incêndio de sábado. Segundo um oficial da inteligência militar do país, mais de dez tanques de derivados de petróleo com capacidade de cerca de 40 mil toneladas foram destruídos na explosão.

Mais cedo, Razvojaev afirmou que ninguém ficou ferido. Ainda de acordo com ele, especialistas examinaram o local e ficou claro que apenas um drone atingiu o reservatório de petróleo. Outro drone foi abatido e seus destroços foram encontrados na costa perto do terminal, acrescentou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.