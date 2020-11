Ataque a faca deixa mortos e feridos em noite de Halloween no Canadá

Na noite deste sábado(31), um homem, de 20 anos, matou duas pessoas e feriu outras cinco perto do parlamento provincial de Québec, no Canadá, nos Estados Unidos. Ele aproveitou a noite de Halloween e vestiu um look medieval para despistar suspeitas sobre o crime.

Segundo a polícia, o homem de 20 anos foi detido. As autoridades policiais pediram que os moradores da cidade permanecessem em suas casas.

As causas dos ataques ainda são investigadas pela polícia.

De acordo com o Sistema Globo, este caso se segue a uma série de ataques com facadas na França esta semana, após o assassinato do professor Samuel Paty, que foi decapitado por mostrar uma caricatura de Maomé em uma aula de liberdade de expressão.