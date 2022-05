Ataque com arma de fogo mata ao menos um e deixa quatro feridos na Califórnia

Todas as vítimas eram adultas e estavam sendo levadas para o hospital, disse a polícia. Uma pessoa morreu no local.

O atentado ocorre apenas um dia depois de outro ataque com arma de fogo, ocorrido no sábado (14), num supermercado de Buffalo, no estado de Nova York, ocasião na qual dez pessoas morreram e ao menos três ficaram feridas.

"Detivemos uma pessoa e recuperamos uma arma que pode estar envolvida", tuitou o Departamento do Xerife do Condado de Orange.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um ataque com arma de fogo numa igreja presbiteriana em Laguna Woods, no sul da Califórnia, informaram autoridades neste domingo (15).

