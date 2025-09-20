   Compartilhe este texto

Ataque cibernético paralisa grandes aeroportos europeus

Por Portal Do Holanda

20/09/2025 6h56 — em
Mundo


Foto: Pixabay

Um ataque cibernético a um fornecedor de tecnologia para aeroportos causou caos e interrupções em voos na Europa neste sábado, 20. Aeroportos importantes como o de Heathrow, em Londres, o mais movimentado do continente, além dos de Bruxelas e Berlim, foram diretamente afetados, resultando em atrasos e cancelamentos de voos.

O ataque teve como alvo a Collins Aerospace, empresa que fornece sistemas de check-in e embarque para diversas companhias aéreas ao redor do mundo. A empresa-mãe, RTX, confirmou a "interrupção relacionada a questões cibernéticas" em seu software, mas não detalhou quais aeroportos foram atingidos.

Com a pane, os sistemas automatizados de check-in e despacho de bagagens ficaram inoperantes. A solução imediata encontrada foi retomar os procedimentos manuais, o que inevitavelmente causou longas filas e esperas.

O Aeroporto de Bruxelas informou que o ataque começou na noite de sexta-feira. Em seu site, a empresa alertou que o incidente "terá um grande impacto na programação dos voos e, infelizmente, causará atrasos e cancelamentos". A Collins Aerospace garantiu que está trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível.

Para evitar mais transtornos, os aeroportos afetados estão pedindo aos passageiros que confirmem o status de seus voos com as companhias aéreas antes de sair de casa. A interrupção, porém, não afetou todos os grandes centros de aviação da Europa; os aeroportos de Frankfurt e Zurique, por exemplo, informaram que suas operações estão normais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005.

ASSUNTOS: Mundo

