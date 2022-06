Ataque a casa noturna gay em Oslo deixa dois mortos e vários feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas foram mortas e 21 ficaram feridas na noite desta sexta (24, madrugada de sábado na Noruega) em um ataque a uma casa noturna em Oslo e em ruas próximas ao local, segundo a polícia.

A cena do crime se estendeu do London Pub, um popular bar gay no centro da cidade, até um clube vizinho e uma rua próxima, onde o suspeito, que teria agido sozinho, foi preso alguns minutos após o início do incidente, de acordo com o porta-voz da polícia Tore Barstad ao jornal Aftenposten.

Ainda não se sabe a motivação para o ataque. Oslo receberia a parada do Orgulho Gay neste sábado (25), mas o evento foi cancelado.​

"Vi um homem chegar com uma sacola. Ele pegou uma arma e começou a atirar", disse o jornalista Olav Roenneberg, da NRK, ao site da emissora, que, assim como outros veículos locais, publicou fotos de muitas equipes de emergência do lado de fora do London Pub, incluindo policiais e ambulâncias.

O hospital universitário de Oslo disse ter entrado em alerta vermelho após o incidente. Helicópteros sobrevoavam o centro enquanto sirenes de ambulâncias e de viaturas eram ouvidas em toda a cidade. No Twitter, a polícia norueguesa confirmou as duas mortes.

Dez dos feridos estão em estado grave, mas em situação estável, segundo autoridades locais. Neste sábado (25), a polícia anunciou que investiga o caso como um ato terrorista.

Bandeiras com as cores do arco-íris e buquês de flores foram colocados próximos ao local do ataque, que foi isolado. O rei norueguês, Harald 5º, disse que ficou "devastado" após o ataque. "Devemos permanecer unidos e defender nossos valores: liberdade, diversidade e respeito ao próximo", afirmou.