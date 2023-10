Ataque aéreo destrói quarteirão e mata 13 no sul de Gaza, diz médico

Desde o início do conflito Israel-Hamas, 3.785 palestinos foram mortos em Gaza, segundo balanço do Ministério da Saúde da Palestina. Em Israel, o governo diz que são mais de 1.400 mortos e pelo menos 200 reféns.

A cidade de Khan Younis fica no sul de Gaza, onde estão muitos palestinos após Israel ordenar que moradores do norte de Gaza deixassem suas casas imediatamente.

Pelo menos 13 pessoas morreram após o ataque, diz o médico Mohammad Zagout, diretor do Centro Médico Al-Nasser em Khan Younis. Ele conversou por telefone com a CNN dos EUA.

