Astrazeneca diz que terceira dose protege contra a Ômicron

Um estudo realizado pela Astrazeneca com pesquisadores da Universidade de Oxford mostrou que a terceira dose da vacina aumenta consideravelmente o nível de anticorpos para combater a nova cepa da covid-19, a Ômicron. O resultado foi divulgado hoje pela farmacêutica. Segundo a Astrazeneca, os dados mostraram que a resposta do organismo à terceira dose da vacina, se assemelha aos níveis desenvolvidos com a aplicação de duas doses contra a Delta. A empresa ainda esclarece que o estudo foi realizado de forma independente com os pesquisadores de Oxford e que ambos continuam trabalhando para desenvolver uma nova vacina voltada exclusivamente para o combate a Ômicron.

