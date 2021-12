Asteroide do tamanho de um ônibus passará pela Terra

Um asteroide do tamanho da Terra irá passar próximo da Terra em janeiro. Porém, em uma distância segura e não é considerado uma ameaça. De acordo com o site ‘Mundo Encantado’, a National Aeronautics and Space Administration (NASA) anunciou que o asteroide 2014 YE15, descoberto em 2014, vai passar pela Terra em 6 de janeiro. Ainda segundo a agência norte-americana, um asteroide de 149 metros de largura deve passar em uma distância de 3.540.000km da Terra ainda em dezembro, dia 29.

