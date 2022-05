Asteroide de 2 km de diâmetro passa próximo a Terra nesta sexta-feira

Um asteroide está passando relativamente perto da Terra nesta sexta-feira. Apesar de considerado grande para um asteroide, com quase 2 quilômetros de diâmetro, não vai ser possível vê-lo a olho nu. Afinal, ele vai passar a 4 milhões de quilômetros de distância da Terra, o equivalente a 10 vezes a distância média entre a Terra e a Lua.

Pode ser longe para enxergar sem ajuda de telescópio, mas, para os astrônomos, é considerado perto da Terra quando um asteroide passa a menos de 20 vezes a distância entre a Lua e o nosso planeta.

Mas não há chance desse asteroide, identificado como 7.3.3.5., impactar a Terra. Pelo menos por enquanto. O doutor em Astronomia e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Basílio Xavier explica que ele é classificado como “potencialmente perigoso” pelo risco de um potencial impacto com a Terra.

Mas, será que esse asteroide pode passar mais perto da Terra nas próximas órbitas dele em torno do Sol? O professor Xavier diz que é importante monitorar esses objetos que passam pela órbita da Terra.

Só por curiosidade, o tamanho do asteroide que vai passar perto da Terra nesta sexta é seis vezes menor que o famoso cometa que caiu há 66 milhões de anos, e que causou a extinção dos dinossauros e a mudança do clima no planeta.