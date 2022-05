Assessor de Zelenski critica declarações de Lula sobre Guerra da Ucrânia a revista Time

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assessor da Presidência da Ucrânia e representante do país nas negociações com a Rússia, Mikhailo Podoliak criticou, nesta quinta-feira (5), declarações do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a guerra no Leste Europeu.

À revista Time, o petista afirmou que Volodimir Zelenski é tão responsável pelo conflito quanto o russo Vladimir Putin. A entrevista, dada no final de março e publicada nesta quarta (4), foi a reportagem de capa da semanal americana.

De acordo com Podoliak, as falas de Lula configuram "tentativas russas de distorcer a verdade". "É simples: a Rússia atacou traiçoeiramente a Ucrânia, a guerra é apenas no território da Ucrânia e a Rússia mata civis de forma maciça. Essa é uma guerra clássica de destruição e ocupação", escreveu o ucraniano em sua conta no Twitter.

À revista, Lula condenou a guerra e disse que Putin não deveria ter invadido o país vizinho, mas criticou Zelenski diretamente. "Fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto o Putin. [...] Porque numa guerra não tem apenas um culpado", afirmou. O ex-presidente disse ainda que os EUA e a União estimularam o conflito.