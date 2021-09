Assessor da Presidência foi acionado para acompanhar depoimento de ex-auxiliar de Trump à PF

Os dois foram ouvidos no inquérito dos atos antidemocráticos que apura a atuação de uma suposta milícia digital. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O assessor internacional da Presidência, Filipe Martins, esteve no aeroporto de Brasília nesta terça (7) enquanto a Polícia Federal tomava depoimento do empresário Jason Miller, ex-assessor de Donald Trump e fundador da rede social de direita Gettr, e do empresário Gerald Brant, amigo da família Bolsonaro.

