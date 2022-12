Assassinato ocorrido há 42 anos é solucionado com avanço do exame de DNA

O homem foi condenado em 1982 e sentenciado a 50 anos de detenção pelos crimes de assassinato separado e agressão sexual no condado de Volusia, ocorrido em março de 1980, segundo os registros do Departamento de Correções da Flórida.

"Devido aos avanços na tecnologia de DNA e à diligência e trabalho duro do detetive Johnathan Zeller, Ronald Eugène Richards foi indiciado por agressão sexual e assassinato", disse Tania Rues, porta-voz do Departamento de Polícia de Miramar, em comunicado. "Estamos um passo mais perto de [obter] justiça para Evelyn."

Havia sangue no local do crime, mas em pouca quantidade. Agora, os exames conseguiram ligar o suspeito ao crime.

Richards, morava a apenas 12 casas de Evelyn em uma área de trailers para moradia. Anteriormente, ele era um dos principais suspeitos no caso, mas a polícia nunca encontrou provas suficientes para efetuar a prisão. Essa situação mudou com uso de tecnologia de análise de material genético.

De acordo com o jornal norte-americano New York Post, Ronald E. Richards, 75, foi indiciado pelo júri sob a acusação de agressão sexual e assassinato de Evelyn Marie Fisher-Bamforth, em 22 de janeiro de 1980. Atualmente, ele está preso em Ohio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.