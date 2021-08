Aspirina será testada para combater câncer de mama agressivo

Um estudo britânico vai testar se a aspirina pode ajudar no combate ao câncer de mama agressivo, fazendo com que os tumores respondam de melhor forma com certos medicamentos.

De acordo com o G1, o teste clínico, realizado em mulheres com câncer de mama triplo-negativo, está sendo conduzido por uma equipe da Christie NHS Foundation Trust, em Manchester, no Reino Unido.

Até o momento há a suspeita de que as propriedades anti-inflamatórias da aspirina são eficazes. Os estudos em animais já mostraram resultados encorajadores.

Também há algumas evidências de que a aspirina pode ajudar a prevenir alguns outros tipos de câncer e diminuir o risco de propagação da doença.

Mas é muito cedo para recomendar que as pessoas comecem a tomar o medicamento. Já que mais pesquisas a respeito são necessárias.