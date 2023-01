Arquivo secreto alemão mostra como eram os disfarces de espiões antigamente

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Você já deve ter visto muitos filmes com histórias de espiões que se disfarçam para se infiltrar em outros países. Mas já imaginou como seriam esses disfarces na vida real? Pois o artista plástico alemão Simon Menner mostrou em seu livro "Top Secret: Images from the Stasi Archives" ("Ultra Secreto: Imagens dos Arquivos da Stasi", de 2013).

