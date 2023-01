Arqueólogos desenterram 8 ovos de avestruz de mais de 4 mil anos

"Esta é uma descoberta muito importante que, com a ajuda de métodos científicos modernos, pode nos ensinar muito sobre o povo nômade do deserto nos tempos antigos", disse Lauren Davis, diretora de escavação da AAI, segundo o site Sputnik.

Oito ovos de avestruz datados entre 4 mil e 7,5 mil anos foram descobertos durante escavações no sul de Israel, ao lado de uma fogueira, segundo o The Times of Israel.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.