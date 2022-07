Armas entregues pelo Ocidente à Ucrânia acabam no mercado clandestino, diz Rússia

Depois de enfrentar forte resistência no norte da Ucrânia e nos arredores de Kiev, a Rússia concentrou suas forças no leste, onde obteve várias vitórias nos últimos dias.

Os países ocidentais entregaram tanques, peças de artilharia e outros equipamentos militares à Ucrânia para lidar com a ofensiva militar russa. De acordo com Shoigu, o fornecimento soma mais de 28 mil toneladas de armas e tem por objetivo "prolongar o conflito".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Algumas das armas fornecidas por países ocidentais à Ucrânia acabaram no mercado clandestino ou em países do Oriente Médio, disse nesta terça (5) o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, sem apresentar evidências.

