Argentina volta a barrar a entrada de brasileiros no país

A partir desta sexta (25), os cidadãos de nações limítrofes -incluindo brasileiros- não podem mais ingressar no país. A proibição é uma das medidas anunciadas pelo governo argentino, motivada pela identificação de mutações do vírus Sars-Cov-2, causador da Covid-19, e pelo aumento no número de casos da doença.

De acordo com a Folha de São Paulo, a Argentina havia voltado a permitir a entrada de estrangeiros de países vizinhos no final de outubro, como um teste para receber turistas internacionais novamente. A partir de hoje, o teste está suspenso.

Além disso, outra mudança anunciada é que agora todos os argentinos que regressarem ao país precisam apresentar um teste negativo para Covid do tipo RT-PCR, feito com até 72 horas de antecedência, além de cumprir uma quarentena de sete dias.

As regras valem até o dia 8 de janeiro, quando serão revisadas.