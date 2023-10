Argentina tem ameaça de bomba na Casa Rosada em dia de eleições, diz jornal

Disputam a Presidência cinco candidatos, sendo o ultraliberal Javier Milei, a macrista Patricia Bullrich e o peronista e atual ministro da Economia, Sergio Massa, os principais nomes da disputa. Milei, por exemplo, venceu as primárias argentinas de 13 de agosto e é considerado o favorito no pleito.

A ameaça de bomba foi divulgada no fim das votações para presidente no país, que teve o encerramento das urnas às 18h (Buenos Aires tem o mesmo fuso horário do Brasília).

