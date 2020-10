Argentina reabre aeroportos para brasileiros em novembro

A Argentina volta a receber turistas brasileiros a partir do dia 2 de novembro. A informação é do jornal O Globo. A medida inclui ainda viajantes de Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia.



De acordo com a publicação, a estimativa é que, entre novembro e dezembro, ao menos 50 mil brasileiros cheguem à Argentina. O decreto que autoriza a reabertura do aeroporto de Ezeiza, nos arredores de Buenos Aires, será publicado na segunda-feira (26).

O exame de PCR com resultado negativo deverá ser obrigatoriamente apresentado. As fronteiras terrestres seguirão fechadas.

A decisão da reabertura foi tomada em razão do impacto econômico que a pandemia tem para o turismo.