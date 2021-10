Argentina aprova vacinação contra a covid-19 de crianças de 3 a 11 anos

Recentemente, adolescentes de 12 a 17 anos também receberam a proteção, mas com as vacinas Pfizer e Moderna. O país também está aproveitando para colocar em dias outras vacinas para crianças em idade escolar.

Essa é a única faixa etária que ainda não foi imunizada no país. Com a novidade, até o final do ano, todos os cidadãos argentinos estarão vacinados contra a covid-19.

A Argentina aprovou oficialmente a vacinação de crianças com idades entre 3 e 11 anos com a vacina chinesa Sinopharm.

