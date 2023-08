Aranha brasileira que causa ereção faz mercado ser fechado na Áustria

Your browser does not support the video tag.

Um supermercado na Áustria precisou fechar suas portas esta semana após a presença de uma aranha de origem brasileira, conhecida por induzir ereções prolongadas e dolorosas, ser detectada entre as bananas da prateleira. O gerente do estabelecimento avistou uma aranha preta e vermelha, com aproximadamente dez centímetros, e prontamente acionou os bombeiros, como reportado pelo site TMZ. O supermercado Penny, localizado em Krems an der Donau, permanece fechado desde a terça-feira passada (8), quando o animal foi descoberto.

Segundo a Folha de São Paulo, os bombeiros suspeitam que a aranha possa pertencer à família Ctenidae, de uma espécie venenosa popularmente conhecida como armadeira ou aranha-bananeira (Phoneutria nigriventer), originária do Brasil, que por vezes chega à Europa escondida entre os cachos de banana.

O veneno dessa aranha desencadeia uma ereção que pode durar várias horas e ser extremamente dolorosa, conforme relatado pela revista Live Science. Aqueles que sofrem picadas podem experimentar pressão alta e dores generalizadas pelo corpo. Em casos mais graves, o veneno pode levar ao óbito.

Embora as caixas de bananas do mercado tenham sido lacradas pelos funcionários, o animal permanece em liberdade, como informado pelo jornal britânico The Mirror.

Ereção como efeito colateral

As descrições sobre o tamanho e as cores da aranha foram o que levou as autoridades a suspeitar que se trata da aranha brasileira responsável por induzir ereções. "A ereção é um efeito colateral que todos que forem picados por essa aranha sentirão, juntamente com a dor e o desconforto", explicou o Dr. Romulo Leite, do Medical College of Georgia, que realizou pesquisas sobre a aranha. Ele também acrescentou: "Esperamos que, eventualmente, isso possa levar ao desenvolvimento de medicamentos reais para tratar a disfunção erétil."

Em 2012, a revista Smithsonian sugeriu que essa aranha poderia se tornar uma alternativa ao Viagra no futuro.