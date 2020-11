Apuração da eleição nos EUA se concentra em Geórgia e Pensilvânia

A apuração dos votos na eleição dos Estados Unidos que começou na terça-feira (03) se concentra em dois estados: Geórgia e Pensilvânia. A disputa está acirrada entre os candidatos Joe Biden, do Democratas, e o atual presidente, Donald Trump, do Republicanos.

De acordo com a Folha de São Paulo, Biden precisaria vencer na Pensilvânia para garantir a vitória e se tornar o novo presidente americano. Ele já tem 264 votos no Colégio Eleitoral, e de acordo com projeções, com os 20 da Pensilvânia, superaria a marca de 270, necessário para conquistar a Presidência.

Na Geórgia, ele está empatado em pontos percentuais: 49,4%. Trump lidera com 1.805 votos a mais, mas Biden segue subindo de forma constante.

A Geórgia dá direito a 16 votos no Colégio Eleitoral. Com isso, Biden precisaria de mais um estado. Para a agência Associated Press, o democrata já pode contar com Arizona.