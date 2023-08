Após velório privado, candidato morto no Equador deve ter funeral público

Ele teve larga trajetória na esquerda, mas mais recentemente se movimentou ao centro do espectro político. Começou seu ativismo na década de 1990 como comunicador social e depois líder sindical da estatal Petroecuador, época em que também participou da fundação do movimento político indígena Pachakutik.

Morto aos 59 anos, Villavicencio era casado com Verónica Saráuz, com quem tinha três filhos. Foi ela quem escutou os disparos e chamou a polícia quando sua casa foi alvejada em 2 de setembro de 2022 por homens que estavam em carros, em outro atentado contra o político.

O advogado da família, Luis Fernández, criticou pela manhã a demora na liberação do corpo. Já o Ministério Público do país informou nas redes sociais que a viúva do candidato, que mora nos Estados Unidos, havia pedido que o corpo fosse entregue a duas pessoas de sua confiança, entre elas sua advogada.

Ainda não há, porém, confirmação de onde e quando será o rito. O corpo do político passou por perícia e chegou por volta de 12h à sala de velórios Memorial, no norte de Quito, onde familiares e amigos se despediram sob uma forte presença policial.

