Após pacientes com coágulos, Luxemburgo e Suécia suspendem AstraZeneca

Nesta terça-feira, (16) Luxemburgo também anunciou que decidiu "suspender temporariamente" a vacinação com a vacina AstraZeneca. Em um comunidade, o governo de Luxemburgo destacou que a decisão é uma medida de precaução, enquanto se aguarda o resultado dos testes da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) em uma série de problemas de sangue que ocorreram em pessoas vacinadas com a AstraZeneca.

Após 13 países europeus suspenderam o uso do imunizante do laboratório AstraZeneca depois dos relatos de pacientes que tiveram coágulos, agora é a vez da Suécia e Luxemburgo se juntarem a lista crescente de países que suspenderam o uso da vacina contra a Covid-19, devido a preocupações com possíveis efeitos colaterais.

