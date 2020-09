Após novas restrições, Reino Unido bate recorde de novos casos pelo 3º dia consecutivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de anunciar novas medidas para tentar conter a propagação do novo coronavírus, o Reino Unido registrou, nesta sexta-feira (25), o terceiro dia consecutivo de recordes no número de novos casos da Covid-19.

De acordo com o governo britânico, mais 6.874 casos foram confirmados nesta sexta. Na quinta (24), foram 6.634 e, na quarta (23), 6.178.

Com os novos registros, o Reino Unido acumula mais de 425 mil casos e 42 mil mortes por Covid-19 -o maior número de vítimas da Europa, de acordo com cálculos da Universidade Johns Hopkins.

Nesta semana, o governo britânico reforçou medidas para tentar contar o avanço da doença. Bares, pubs e restaurantes só podem permanecer abertos até as 22h, e reuniões públicas sofreram redução no limite de público permitido.

Casamentos e grupos de apoio terapêutico, pode exemplo, podem ter, no máximo, 15 pessoas, enquanto nos funerais são permitidos até 30 participantes. Outras reuniões, de acordo com as novas regras, devem obedecer a 'regra dos seis' -não mais que seis pessoas, a não ser que dividam a mesma casa.

O governo também anunciou um pacote adicional de 60 milhões de libras (R$ 424 milhões) para apoiar a polícia e autoridades locais responsáveis pela fiscalização do cumprimento das novas regras.