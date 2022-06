Após mensagem falsa no Whatsapp, turista é queimado vivo e espancado até a morte no México

No Facebook, uma irmã da vítima lamentou: "Descobri como tiraram sua vida me causa a maior repulsa pelas pessoas que injustamente fizeram isso sem saber que você era um profissional, um amante das viagens e da vida, com um futuro brilhante. Voe alto meu Dany, confio que Deus fará justiça a todas aquelas pessoas que cortaram suas asas".

Um turista identificado como Daniel Picazo, de 31 anos, foi morto após ser espancado e queimado vivo com gasolina. Ele foi acusado de roubar crianças depois que uma mensagem falsa se espalhou pelo Whatsapp. O caso aconteceu na noite de sexta-feira feira (10), na cidade de Papatlazolco, no México.

