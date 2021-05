Após erupção de vulcão, tremores sacodem República Democrática do Congo

Nesta segunda, a lava rochosa ainda estava quente e soltava fumaça em alguns lugares. Dezenas de pessoas se aproximaram do local, algumas correndo risco de inalar fluídos tóxicos. Muitos moradores fugiram até a fronteira com Ruanda, ao sul de Goma, ou em direção ao sudoeste, na região do Masisi.

Autoridades informaram que 17 povoados foram afetados pela erupção e que os danos materiais foram importantes. Dois rios de lava desceram do vulcão, e um deles alcançou a periferia de Goma, onde parou na manhã de domingo. Uma importante estrada da região também foi afetada, e muitas casas foram engolidas. A última erupção do Nyiragongo aconteceu em janeiro de 2002 e causou cerca de cem mortes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tremores de terra sacudiram nesta segunda-feira (24) a cidade de Goma, na República Democrática do Congo, assustando moradores que começavam a voltar às suas casas depois que um vulcão entrou em erupção no sábado (22) e deixou milhares de desabrigados e ao menos 32 mortos, segundo o chefe da defesa civil da província de North Kivu, Joseph Makundi, afirmou à agência de notícias Reuters.

