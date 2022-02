Após dois anos de hiato, Lisboa voltará a ter festas juninas

"Percebemos que todos vamos ter que correr riscos, [...] é um risco que todos partilhamos, com a consciência de que queremos mesmo fazer as festas, portanto fazê-lo com toda a segurança", afirmou Moura, salientando que as autoridades estão preparando planos de contingência específicos para a folia.

Assim como no Brasil, os arraiás portugueses são marcados por barraquinhas de comidas e bebidas, com diversão garantida para toda a família. ​

As chamadas festas dos Santos Populares (Santo Antônio, São Pedro e São João) são um dos pontos altos do calendário de atrações em Portugal.

