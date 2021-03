Após 'caçada', Reino Unido encontra viajante misterioso com variante brasileira

O viajante, cujo nome não foi divulgado, mora no sul de Londres e voltou do Brasil no mês passado. "A melhor evidência é que ele ficou em casa e não houve contágio de outras pessoas", afirmou em entrevista nesta sexta o secretário de Saúde, Matt Hancock.

Na última quarta (3), o viajante atendeu ao pedido e informou seu código de barras, que batia com o do teste até então anônimo.

Com base nessa informação, traçaram o caminho inverso das amostras recebidas, descobrindo de que centro ele tinha vindo. Rastreadores começaram com um universo de 10 mil famílias, depois reduzidas a 379, que começaram a ser contatadas uma a uma.

O governo britânico havia detectado a P.1 no sequenciamento de seis pessoas testadas, mas uma delas não havia preenchido o formulário de identificação. As autoridades de saúde temiam o risco de que essa variante, potencialmente mais contagiosa, pudesse estar sendo espalhada pelo passageiro anônimo.

