Após acidente na neve, cachorro salva a vida de montanhista na Croácia

O croata Grga Brkic sofreu um acidente durante uma caminhada nas montanhas Velebit, na costa do Adriático, na Croácia. Burkic caiu enquanto caminhava e não conseguia se mover. Em seguida, o seu cão de estimação North, da raça malamute-do-alasca, deitou-se sobre o homem e o aqueceu por 13 horas. O caso aconteceu no fim de semana passado. Brkic saiu com as outras duas pessoas, mas acabou perdendo-as. De acordo com relatos da mídia local, o homem caiu a quase 1.800 metros acima do nível do mar. North então ficou em cima de Grga para evitar que morresse de frio. Como a neve e as árvores foram arrancadas pelo deslizamento, a equipe de resgate tentou chegar ao local do acidente com muita dificuldade. "Este cachorrinho é realmente um milagre", disse seu mentor à mídia local, agradecendo por seu cachorro ter salvo sua vida.

