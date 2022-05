Após 2 dias, morre marido de uma das professoras vítimas do massacre no Texas

Morreu nesta quinta-feira (26), Joe Garcia, marido de Irma Garcia, uma das duas professoras vítimas no massacre na escola primária de Uvalde, no Texas, nos Estados Unidos. Ele sofreu um ataque cardíaco, dois dias depois dela. A informação foi divulgada pelos familiares.

